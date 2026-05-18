В Новгородской области упавшая остановка придавила пенсионера

В Новгородской области пенсионер не выжил после падения на него металлической конструкции остановки, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, инцидент произошел в поселке Панковка, 69-летний мужчина ждал автобус, когда на него рухнул остановочный пункт. Пострадавший был госпитализирован, но спасти его врачи не смогли. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Следователи устанавливают обстоятельства несчастного случая.

