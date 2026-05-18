В Новгородской области упавшая остановка придавила пенсионера

В Новгородской области пенсионер не выжил после падения на него металлической конструкции остановки, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, инцидент произошел в поселке Панковка, 69-летний мужчина ждал автобус, когда на него рухнул остановочный пункт. Пострадавший был госпитализирован, но спасти его врачи не смогли. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Следователи устанавливают обстоятельства несчастного случая.

До этого в Приморье ребенка раздавило бревнами на складе. Мальчик вместе с приятелем залез на штабель лесоматериала, бревна сдвинулись, одно из них упало на несовершеннолетнего. Спасти его не смогли.

Ранее мужчину придавило лифтом в новосибирском ТЦ.

 
