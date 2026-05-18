Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

МВД предупредило россиян об угрозе государственного доксинга

В МВД призвали граждан удалить из публичных профилей личную информацию
Александр Кряжев/РИА Новости

Министертсво внутренних дел (МВД) России рекомендовало россиянам минимизировать объем личной информации в открытом доступе в целях защиты от доксинга со стороны иностранных государств. Об этом сообщает «Вестник киберполиции».

По данным ведомства, гораздо опаснее действий хактивистов так называемый государственный доксинг — практика, при которой публикация личных сведений используется как инструмент давления со стороны иностранного государства. Ярким примером служит украинский ресурс «Миротворец», где выкладывают персональные данные российских военных, журналистов, общественных деятелей и всех, чья позиция не совпадает с интересами украинской стороны.

В МВД предупредили, что личная информация в открытом доступе может быть использована для шантажа, мошенничества, социальной инженерии, попыток вербовки, давления на родственников и даже терактов. Под ударом сегодня могут оказаться не только военные или чиновники, но и представители определенных профессий, общественные активисты, активные пользователи соцсетей и их родственники. Ведомство рекомендует минимизировать объем персональных данных в открытом доступе: удалить из публичных профилей домашний адрес, телефоны и данные родственников, а также отказаться от публикации фото с геометками и деталями маршрутов и внимательнее относиться к настройкам приватности в аккаунтах.

В сентябре прошлого года в МВД рассказали, что доксинг является одной из самых распространенных в мире киберугроз. По данным ведомства, тысячи пользователей интернета ежедневно сталкиваются с проблемой доксинга. Там добавили, что особенно он опасен, когда инициаторами или координаторами таких кампаний становятся госструктуры или аффилированные с ними организации.

Ранее российских владельцев криптовалют предупредили о самых популярных киберугрозах.

 
Теперь вы знаете
Нормы ферритина точно не знают даже врачи. Зачем тогда его «поднимать»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!