МВД предупредило россиян об угрозе государственного доксинга

Министертсво внутренних дел (МВД) России рекомендовало россиянам минимизировать объем личной информации в открытом доступе в целях защиты от доксинга со стороны иностранных государств. Об этом сообщает «Вестник киберполиции».

По данным ведомства, гораздо опаснее действий хактивистов так называемый государственный доксинг — практика, при которой публикация личных сведений используется как инструмент давления со стороны иностранного государства. Ярким примером служит украинский ресурс «Миротворец», где выкладывают персональные данные российских военных, журналистов, общественных деятелей и всех, чья позиция не совпадает с интересами украинской стороны.

В МВД предупредили, что личная информация в открытом доступе может быть использована для шантажа, мошенничества, социальной инженерии, попыток вербовки, давления на родственников и даже терактов. Под ударом сегодня могут оказаться не только военные или чиновники, но и представители определенных профессий, общественные активисты, активные пользователи соцсетей и их родственники. Ведомство рекомендует минимизировать объем персональных данных в открытом доступе: удалить из публичных профилей домашний адрес, телефоны и данные родственников, а также отказаться от публикации фото с геометками и деталями маршрутов и внимательнее относиться к настройкам приватности в аккаунтах.

В сентябре прошлого года в МВД рассказали, что доксинг является одной из самых распространенных в мире киберугроз. По данным ведомства, тысячи пользователей интернета ежедневно сталкиваются с проблемой доксинга. Там добавили, что особенно он опасен, когда инициаторами или координаторами таких кампаний становятся госструктуры или аффилированные с ними организации.

