В Кузбассе еще один город остался без экстренно включенного отопления

В Новокузнецке не могут запустить отопление, несмотря на внезапные холода

В Кемеровской области экстренно запускают отопление на фоне резкого похолодания. Однако не во всех городах в дома подали тепло – в частности, «в ледяном плену» остался Новокузнецк. Отсутствие тепла в квартирах объясняется проблемами с инфраструктурой, передает Сiбдепо со ссылкой на сообщение главы города Дениса Ильина.

В своем пояснении мэр города уточнил, что коммунальные сети требуют долгого и сложного ремонта – это обнаружилось в ходе проведенных текущей весной проверок.

«Из-за большого количества повреждений, полученных в результате испытаний, подключить теплоснабжение технически сейчас невозможно», — пояснил Ильин.

Также полностью подачу тепла не смогли возобновить в Прокопьевске из-за ведущихся в данный момент работ на сетях. В администрации города уточнили, что отопление будет запущено частично в некоторых домах.

До этого решение о возобновлении отопления в домах Кузбасса принял губернатор Илья Середюк в связи с похолоданием. Он отметил, что синоптики прогнозируют сохранение холодов, а также осадки в виде мокрого снега. В сообщении пресс-службы правительства региона уточняется, что на утро сегодняшнего дня запущено 355 котельных из 908.

