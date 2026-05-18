В Башкирии девушка лишилась зрения после уколов в шею

В Башкирии девушка ослепла после инъекций у невролога

В Уфе 27-летняя девушка полностью ослепла после того, как частный невролог провел ей инъекции плазмы в шею. Об этом сообщает «Башинформ».

Жительница Уфы пришла на прием к неврологу в частную клинику с жалобами на боли в шее. Врач, не проведя полноценного обследования, предложил пациентке инъекции собственной плазмы крови в шейный отдел.

После инъекций у пациентки начались проблемы со зрением. Состояние стремительно ухудшалось, через несколько недель после процедуры она полностью ослепла. Сейчас пострадавшая проходит реабилитацию. По факту произошедшего СК Башкирии возбудил уголовное дело.

