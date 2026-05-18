Мужчина облил возлюбленную кислотой из-за отказа выйти за него замуж

В индийском штате Уттар-Прадеш мужчина облил кислотой женщину и ее родственников после того, как она отказалась выходить за него замуж. Об этом сообщает NDTV.

По данным полиции, нападение произошло ночью 16 мая. Злоумышленник по имени Умеш Кашьяп, который сам состоял в браке, добивался внимания замужней женщины. Получив отказ, мужчина решил отомстить. Семья пострадавшей спала на веранде своего дома. Кашьяп залез на крышу и через москитную сетку выплеснул на находившихся внизу людей кислоту.

В результате нападения сильные ожоги получили четверо членов семьи. Всех их доставили в больницу. После совершения преступления злоумышленник скрылся с места происшествия. Полиция возбудила уголовное дело и ведет розыск нападавшего.

До этого на Алтае осудили мужчину, забившего жену за отказ готовить ужин. Между супругами вспыхнула ссора из-за того, что женщина выпила спиртное и отказалась готовить ужин. В ходе конфликта муж начал избивать ее, а затем забил ее металлической кочергой. Женщина не выжила.

Ранее россиянка заявила о попытке изнасилования, чтобы отомстить знакомому.