Мобильную связь на ЦИПР-2026 поддержит отечественное телеком-оборудование

Технологическая компания Yadro (входит в «Икс Холдинг») совместно с мобильным оператором Билайн обеспечили мобильную связь на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» – 2026 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили пресс-службы компаний.

Отмечается, что в коммерческой сети оператора используется отечественное телеком-оборудование Yadro. Базовая станция компании поддерживает работу в сетях GSM и LTE и обеспечивает индор-покрытие в двух павильонах выставочного комплекса, а также голосовую связь и передачу данных для клиентов оператора.

После завершения мероприятия базовая станция останется на территории Нижегородской ярмарки и продолжит работу в постоянном режиме.

В компаниях отметили, что проект стал очередным этапом сотрудничества.

«За последние три года мы прошли путь от инженерных образцов до работы оборудования в коммерческой сети оператора под реальной нагрузкой. Это подтверждает зрелость нашей программно-аппаратной платформы и готовность к дальнейшему масштабированию совместно с операторами», — поделилась глава по развитию телекоммуникационного направления Yadro Юлия Клебанова.

В свою очередь, заместитель генерального директора Билайна по технике Валерий Шоржин отметил, что оператор совместно с российскими производителями продолжает работать над интеграцией отечественных решений в коммерческую сеть компании.

«Опыт ЦИПР-2026 с оборудованием Yadro показывает возможности отечественных разработок. В то же время мы понимаем: чтобы добиться стабильных результатов в масштабах страны, предстоит провести серьезную работу, включая адаптацию к разным региональным условиям», — подчеркнул он.

По словам Шоржина, оборудование Yadro уже работает в коммерческой сети Билайна в Ленинградской, Московской и Новосибирской областях, а также в Краснодарском крае. До конца 2026 года оператор планирует подключить базовые станции компании более чем в 30 регионах России.