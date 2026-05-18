Женщина помогла облить бывшего мужа кислотой в обмен на отпуск

В Великобритании будут судить женщину, которая помогла наркобарону облить бывшего мужа кислотой в обмен на отпуск. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным полиции, преступление произошло в феврале 2025 года в городе Плимут. Двое злоумышленников проникли в дом 38-летнего мужчины, когда он спал, и плеснули в него серной кислотой. Потерпевший лишился глаза и получил тяжелые ожоги, спасти его не удалось.

Следствие установило, что к расправе причастна бывшая супруга потерпевшего Пэрис Уилсон. Мотивом стал долг мужчины перед наркоторговцем по прозвищу Фрост в размере 120 тысяч фунтов стерлингов. Фрост связался с Уилсон, и она согласилась помочь организовать нападение за денежное вознаграждение и оплату отпуска в Турции.

Обвиняемую арестовали, на заседаниях суда не отрицала факта сговора. Главарь преступной группы Райан Кеннеди, известный как Фрост, объявлен в розыск и, по данным следствия, скрывается в Дубае.

До этого в Японии девушка истязала возлюбленного, чтобы он не женился на другой. Она купила топор и после того, как возлюбленный принял снотворное, отсекла ему фалангу пальца, чтобы он не мог носить обручальное кольцо и жениться на другой.

Ранее муж пытался отравить жену кофе с отбеливателем.

 
