Названы сферы, где спрос на операторов дронов растет быстрее всего

Аэрооператор Герасимов: в ТЭК и АПК спрос на операторов дронов активно растет
Профессия оператора дрона во всем мире набирает популярность. В России для развития беспилотных технологий есть уникальный потенциал, рассказал «Газете.Ru» Григорий Герасимов — аэрооператор, основатель школы аэрооператоров Квадвижн, эксперт по беспилотным авиационным системам.

«С одной стороны, Россия — технологически развитая страна с образованным населением и качественной инфраструктурой связи. С другой — необъятная территория. Огромные участки суши, размером с крупные европейские государства, фактически не используются. Количество удаленных деревень и рабочих поселков огромно, а связность этих территорий крайне низкая. До многих мест можно добраться только по воздуху либо на вездеходах. Такая среда создает идеальные условия для развития беспилотных технологий», — объяснил эксперт.

По его словам, эксперты в сфере дронов до сих пор не берутся оценить этот колоссальный потенциал в перспективе грядущих десятилетий. Однако одно известно наверняка: Россия не откажется от дронов, не запретит их использование и будет развивать это направление.

«Сегодня, во время действия строгих ограничений по всей стране, эта оценка может показаться чрезмерно оптимистичной, однако траектория развития в этом стратегическом направлении настолько очевидна, что никакие временные неурядицы не способны ее затмить. Развитие БАС — национальный проект, и это явное обозначение приоритетного направления», — отметил Герасимов.

Все это создает парадоксальную ситуацию: использование дронов строго ограничено, но спрос на операторов растет. Бизнес не ждет, когда условия станут «тепличными», и реагирует на беспилотную революцию уже сейчас, интегрируя БАС в свои процессы. Запреты тормозят процесс, однако в ряде отраслей, где внедрение дронов способно радикально улучшить экономику, крупные предприятия готовы нести дополнительную бюрократическую и юридическую нагрузку, связанную с легальным использованием техники.

Эксперт выделил три основных локомотива беспилотной отрасли в России.

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) — наиболее оформившийся сегмент. Инспекция линейных объектов, геологоразведка, геодезия, безопасность — основные виды работ. Как правило, это труднодоступные места с дорогим и редким оборудованием.

«Повреждение или утеря летательного аппарата может привести к неделям простоя. Такое отставание в нефтегазовой сфере — крайне нежелательная ситуация. Поэтому здесь от операторов требуется высочайшая квалификация в пилотировании, способность самостоятельно выполнять обслуживание и ремонт сложной техники, а также готовность работать вахтовым методом в суровых регионах. Преимущества — очень хорошая зарплата, отличный соцпакет, минимум юридической работы по разрешениям», — рассказал Герасимов.

Сельское хозяйство (АПК) — создание цифровых моделей местности, контроль за состоянием насаждений, внесение химикатов.

«Сочетание богатого сельскохозяйственного потенциала с доступностью электроэнергии делают Россию чуть ли не самой перспективной страной для развития роботизированных ферм. Но есть нюанс: для нефтяников стоимость беспилотных систем не имеет значения, а для среднего агрокомплекса или частного фермера это неподъемные издержки. Рыночными инструментами решить проблему не удается, кредиты дороги, свободных оборотных средств нет. Государство предлагает меры поддержки — от субсидий до упрощения регулирования, но переломить ситуацию пока не удалось. Спрос сформирован крупными агрохолдингами и компаниями, предлагающими услуги беспилотного аутсорсинга», — отметил эксперт.

Госсектор — инспекции, мониторинг, задачи безопасности. Требования к квалификации здесь относительно невысокие, техника проще.

«Госсектор практически не подвержен ограничениям. В подавляющем большинстве указов о запрете полетов дронов есть исключение для государственных нужд. Сегодня госслужба — один из немногих верных способов набраться реального полевого опыта работы с дронами», — подчеркнул Герасимов.

Эксперт предупреждает: беспилотные системы сильно различаются в зависимости от сферы применения. Навык работы с одним типом систем не свидетельствует о компетенции в работе с дронами других типов.

«Горизонтальная миграция специалистов из одной отрасли в другую требует переподготовки. Более того, большой опыт в одной сфере может стать препятствием для роста в другой. Например, геодезист, работающий с дронами планерного типа на больших площадях, часто вообще не управляет дроном вручную. Если предложить ему работу с мультироторным коптером на съемке мероприятия, он в большинстве случаев покажет неудовлетворительный результат — там требуется уверенное ручное управление и адаптация траекторий в реальном времени», — резюмировал Герасимов.

