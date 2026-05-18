«Генетика и плохой сон»: врач назвала главные причины набора веса

Генетика является одной из причин набора веса — в случае, если мать недоедала, ребенок будет охотнее набирать вес, поскольку это запоминается на уровне генов. Об этом «Москвк 24» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

По ее словам, запустить процесс могут также дефицит йода, селена, витаминов С и D, витаминов группы B, магния, гипотиреоз и инсулинемия, когда человек постоянно испытывает чувство голода, нарушения работы надпочечников и плохой сон. Врач пояснила, что в случае недосыпа кортизол не будет уходить после пробуждения, поэтому человек захочет есть жирную и сладкую еду.

«В человеческом организме вырабатываются гормоны и нейромедиаторы. Например, дофамин – главный двигатель прогресса. Он синтезируется при влюбленности, командном спорте, сдаче экзаменов. Еда тоже способствует его выработке. И человек запоминает: если съесть что-то, будет счастье», – добавила Соломатина.

Она отметила, что в современной еде часто содержатся стимуляторы, ароматизаторы, глутаматы, которые делают ее более привлекательной. Еще одной причиной лишнего веса выступает стресс, при котором повышается уровень глюкозы, кровь сгущается, а жир — запасается организмом на случай болезни.

Врач-сомнолог Чжэн Тяньмин до этого говорил, что привычка спать при включенном свете — будь то ночник, лампа или экран телевизора — может нарушать обмен веществ и способствовать набору веса. Как пояснил специалист, даже слабое освещение, проникающее через закрытые веки, активирует фоторецепторы сетчатки и подавляет выработку мелатонина — гормона, регулирующего циркадные ритмы. Его дефицит влияет не только на качество сна, но и на метаболические процессы, включая регуляцию аппетита.

