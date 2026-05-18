Подросток случайно выстрелил в сверстницу во время вечеринки

В штате Пенсильвания 14-летний подросток случайно выстрелил в свою ровесницу во время домашней вечеринки, девочку не спасли. Об этом сообщает People.

В доме находились четверо подростков — двое парней и две девушки. Подростки залезли в шкаф спальни, где мать одной из девочек хранила заряженный пистолет. Они взяли оружие и начали с ним играть. В какой-то момент школьник случайно нажал на курок.

Пуля попала 14-летней девочке в голову. Медики доставили пострадавшую в больницу, но спасти ее не удалось. Стрелявшего подростка арестовали, ему предъявлено обвинение.

До этого в Омской области женщина тренировалась в меткости и выстрелила в соседа. Женщина взяла пневматическую винтовку у своего сожителя, чтобы попрактиковаться в стрельбе по металлическим банкам. В какой-то момент из-за кустов вышел пьяный сосед омички, женщина прицеливалась в банку и не заметила появившегося мужчину. Пуля попала пострадавшему в живот.

Ранее в Подмосковье мужчина выстрелил в подростка из пневматики.

 
