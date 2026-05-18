В Хабаровском крае ищут девочку, выпавшую из опрокинувшейся лодки

Варвара Гертье/РИА Новости

В Ульчском районе Хабаровского края спасатели ищут школьницу, выпавшую из лодки. Об этом сообщает МЧС региона.

По данным МЧС, инцидент произошел на реке Амур вблизи села Богородское Ульчского района. Из-за резкого шквалистого ветра перевернулась весельная лодка, в которой находились два человека.

22-летнего мужчину спасли рыбаки, 10-летняя девочка пропала в воде. На месте происшествия развернута поисковая операция. Спасатели обследуют акваторию и береговую линию. К выяснению всех обстоятельств случившегося подключились сотрудники полиции и Государственной инспекции по маломерным судам.

До этого в Якутии лодка перевернулась после столкновения с затонувшим деревом. Пассажир самостоятельно выплыл и добрался до средств связи. Местонахождение судоводителя неизвестно.

Ранее в Якутии спасатели МЧС РФ эвакуировали людей, застрявших во льдах на реке Лене.

 
