«Профи.ру» облегчил поиск специалистов

«Профи.ру» запустил новый формат поиска специалистов — «Под ключ». Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.

Новую функцию внедрили внутри приложения и сайта в категориях сантехники, установки бытовой техники, химчистки и ремонта замков. Со временем «Под ключ» планируют распространить и на другие услуги.

На текущий момент формат доступен только в Москве.

«Клиенту не нужно просматривать десятки профилей, сравнивать предложения и договариваться о цене — сервис поможет найти подходящего специалиста за 5 минут, сориентирует по стоимости и сделает процесс легким и понятным», — говорится в сообщении.

Кроме того, в случае возможного ущерба на специалистов распространяется страховка до 50 тыс. рублей.

В сервисе подчеркнули, что задачи могут брать только опытные специалисты с рейтингом от 4,8.

«Мы хотим упорядочить рынок бытовых услуг — сделать поиск специалиста проще: достаточно указать задачу — и мастер уже едет к вам. А об остальном мы позаботимся сами», — отметил глава департамента «Продукта» в «Профи.ру» Николай Савельев.

Отмечается, что клиенты могут воспользоваться новым форматом бесплатно. При этом предполагается, что для специалистов «Под ключ» станет возможностью быстрее находить подходящие задачи и не тратить время на поиск клиентов.