Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Во Франции нашли новых жертв Эпштейна

Прокурор Парижа Бекко: 10 новых жертв Эпштейна найдены во Франции
US Attorney Office/Global Look Press

Французские власти после возобновления расследования, связанного с парижской квартирой скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна, получили данные о новых жертвах его преступлений во Франции. Об этом заявила прокурор Парижа Лор Бекко в эфире радиостанции RTL.

По ее словам, после публикации в США «файлов Эпштейна» прокуратура призвала возможных пострадавших выйти на связь и дать показания. С начала года откликнулись более 20 человек.

«Некоторые из них нам были уже известны по другим делам... но мы обнаружили и новых жертв... которых до этого совсем не знали, их около 10 человек», — сказала Беко.

По ее словам, парижская прокуратура сейчас проверяет поступившие данные и собирает показания, в том числе от людей, проживающих за пределами страны. После этого правоохранители планирует приступить к допросам подозреваемых и анализу собранных улик.

Французские следователи изучают огромный объем материалов по делу Эпштейна, который насчитывает около 1,5 млн документов. Они пытаются установить возможных посредников финансиста во Франции, которые могли быть причастны к поиску и отправке людей на его остров.

Джеффри Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене, а также на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, но спасти его не удалось.

Ранее сообщалось, что новый владелец острова Эпштейна отбивается от пытающихся пробраться на остров непрошеных гостей.

 
Теперь вы знаете
Иран-«победитель», школа для будущих отцов и угрозы ареста для Илона Маска: главное за 17 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!