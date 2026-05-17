В шести округах Подмосковья отремонтировали дороги

За прошедшую неделю специалисты Мосавтодора провели ремонт искусственных неровностей на дорогах в 6 округах Московской области, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Всего было отремонтировано 8 искусственных неровностей.

Работы провели в Пушкино, Коломне, Дмитрове, Подольске, Ступино и Луховицах.

В ведомстве пояснили, что искусственные неровности устанавливаются на тех участках дорог, где необходимо «успокоить движение» — у образовательных, медицинских, спортивных учреждений и других мест притяжения пешеходов.