Французские правоохранители заявили о продолжении расследования против Дурова

IMAGO/Dave Bedrosian/Global Look Press

Французские правоохранители продолжают расследование в отношении сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом заявила прокурор Парижа Лор Беко в эфире радио RTL.

«Расследование продолжается, он по-прежнему находится под судебным контролем, следственные судьи продолжают свою работу», — сказала она.

Однако глава ведомства не озвучила ориентировочные сроки завершения расследования и начала рассмотрения дела в суде.

В апреле текущего года Дуров заявил, что расследование против него во Франции проходит по более чем «дюжине обвинений», каждое из которых предусматривает до 10 лет тюрьмы.

Павел Дуров, получивший французское гражданство в 2021 году, был арестован при выходе из самолета в аэропорту Ле-Бурже в конце августа 2024 года. Ему были предъявлены обвинения в совершении ряда преступлений, связанных с организованной преступностью. В частности, бизнесмена обвинили в бездействии и непринятии мер по ограничению распространения криминального контента в Telegram. Впоследствии основателя мессенджера отпустили под судебный надзор.

Ранее Дуров допустил, что Telegram перестанет работать во Франции.

 
