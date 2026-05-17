Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Якутский школьник с приятелем ограбили квартиру по указанию мошенников

В Якутии школьник и студент помогли мошенникам обокрасть квартиру

В Якутии полиция задержала одиннадцатиклассника и первокурсника из Новосибирска, которые по заданию телефонных мошенников обокрали квартиру местного жителя на 6 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, житель Якутии вернулся домой и обнаружил вскрытый сейф. При этом на входной двери не было следов взлома. Из хранилища пропали накопления в рублях и иностранной валюте, а также ювелирные украшения. Общая сумма ущерба превысила шесть миллионов рублей.

Пока в квартире работала следственно-оперативная группа, потерпевшему позвонили злоумышленники. Они заявили, что его 15-летняя дочь похищена, и потребовали 15 тысяч долларов в качестве выкупа. Полицейские быстро установили местонахождение девочки — она ехала на такси в отдаленное село.
Как выяснилось, мошенники связались и с ней. Они представились сотрудниками правоохранительных органов, запугали ребенка. Девочка оставила ключи от квартиры под лестницей, пошла в школу, а затем села в такси и поехала в незнакомое село, думая, что там ее ждут родители.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен учащийся 11-го класса одной из школ, которого также запугали мошенники. Испуганный подросток начал выполнять инструкции мошенников, пытаясь избежать уголовной ответственности. Он приехал к квартире пострадавшего, нашёл ключи под лестницей, купил «болгарку» на перечисленные ему деньги и вскрыл сейф.

«В тот же день полицейские задержали курьера, который прилетел в Якутск. 18-летний первокурсник одного из вузов Новосибирска пояснил полицейским, что выполнял задание вербовщицы по имени Юлия, в полной мере осознавая противоправность своих действий. Также выяснилось, что он уже попадал в поле зрения полиции в другом регионе за сбыт банковской карты для использования в противоправной деятельности», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело, ювелирные изделия и часть похищенных денег вернут владельцу.

Ранее пожилая петербурженка отдала мошен//www.gazeta.ru/social/news/2026/05/16/28480291.shtml никам 160 млн рублей.

 
Теперь вы знаете
Вампирши-монахини, БДСМ-оргия и плачущий фантомас. 8 главных кринж-выступлений с «Евровидения-2026»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!