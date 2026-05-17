Якутский школьник с приятелем ограбили квартиру по указанию мошенников

В Якутии полиция задержала одиннадцатиклассника и первокурсника из Новосибирска, которые по заданию телефонных мошенников обокрали квартиру местного жителя на 6 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, житель Якутии вернулся домой и обнаружил вскрытый сейф. При этом на входной двери не было следов взлома. Из хранилища пропали накопления в рублях и иностранной валюте, а также ювелирные украшения. Общая сумма ущерба превысила шесть миллионов рублей.

Пока в квартире работала следственно-оперативная группа, потерпевшему позвонили злоумышленники. Они заявили, что его 15-летняя дочь похищена, и потребовали 15 тысяч долларов в качестве выкупа. Полицейские быстро установили местонахождение девочки — она ехала на такси в отдаленное село.

Как выяснилось, мошенники связались и с ней. Они представились сотрудниками правоохранительных органов, запугали ребенка. Девочка оставила ключи от квартиры под лестницей, пошла в школу, а затем села в такси и поехала в незнакомое село, думая, что там ее ждут родители.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен учащийся 11-го класса одной из школ, которого также запугали мошенники. Испуганный подросток начал выполнять инструкции мошенников, пытаясь избежать уголовной ответственности. Он приехал к квартире пострадавшего, нашёл ключи под лестницей, купил «болгарку» на перечисленные ему деньги и вскрыл сейф.

«В тот же день полицейские задержали курьера, который прилетел в Якутск. 18-летний первокурсник одного из вузов Новосибирска пояснил полицейским, что выполнял задание вербовщицы по имени Юлия, в полной мере осознавая противоправность своих действий. Также выяснилось, что он уже попадал в поле зрения полиции в другом регионе за сбыт банковской карты для использования в противоправной деятельности», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело, ювелирные изделия и часть похищенных денег вернут владельцу.

Ранее пожилая петербурженка отдала мошенникам 160 млн рублей.