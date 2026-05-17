Дети нашли спички и спалили две машины в Гатчине

В Гатчине дети устроили пожар на парковке, играя со спичками в салоне заброшенного авто. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на улице Рощинской, дети нашли спички на улице и начали играть с ними внутри заброшенного автомобиля. Одна из непотушенных спичек привела к возникновению пожара, пламя перекинулось на стоявший рядом автомобиль.

Несовершеннолетние испугались и сами вызвали пожарных, к моменту их прибытия огонь полностью уничтожил две машины.

До этого в Вологодской области дети играли с огнем и сожгли целый дом. К моменту прибытия сотрудников экстренных служб девятилетний сын хозяйки и его десятилетний приятель уже самостоятельно выскочили на улицу. Мать со старшим братом в это время находились в магазине. Пламя успело уничтожить всю внутреннюю отделку на площади 64 квадратных метра.

Ранее в Кировской области ребенок жег щепки и устроил пожар.

 
