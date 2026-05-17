Юрий Башмет оценил государственную поддержку творческих проектов

Прошедшие пять лет работы Президентского фонда культурных инициатив для людей, связавших свою жизнь с академическим искусством, стали временем беспрецедентной государственной поддержки. Об этом рассказал «Газете.Ru» Герой Труда Российской Федерации, народный артист СССР Юрий Башмет.

По его словам, аналогов этой поддержки не было в новейшей истории России.

«Благодаря решению президента о создании новой, абсолютно уникальной, меры поддержки творческих проектов, в культурной среде заметно снижается разрыв между столичными центрами и регионами, формируется единое культурное пространство нашей страны», — сказал Башмет.

Он подчеркнул, что гранты ПФКИ дают возможность небольшим академическим коллективам работать на равных условиях с известными командами, гастролировать, ставить новые программы.

«Вторая, и, на мой взгляд, не менее важная заслуга Фонда — создание механизма, при котором высокая классика перестает быть элитарным продуктом. Благодаря прозрачной системе грантовых конкурсов музыканты, дирижеры, артисты балета и драматические труппы получили возможность не только гастролировать, но и субсидировать стоимость билетов», — добавил артист.

Как рассказал Башмет, классическая музыка, опера, хореография приходят в десятки городов, где прежде академические жанры существовали в основном в записи или в эпизодических гастролях.