Московская пенсионерка поверила в звонок из ТСЖ и лишилась 22 млн рублей

В Москве 66-летняя пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников, поверив в замену ключей от домофона. Об этом сообщает столичная прокуратура.

По данным прокуратуры, женщине позвонил неизвестный, представившийся председателем ТСЖ ее дома. Звонивший сообщил о необходимости замены ключей от домофона и попросил назвать код из смс-сообщения. Пенсионерка выполнила требование. После этого ей пришло уведомление о несанкционированном входе в личный кабинет на портале «Госуслуги» вместе с номером телефона, по которому следовало перезвонить. Женщина позвонила по указанному номеру.

Ее переключили сначала на лжесотрудника Роскомнадзора, затем на псевдосиловиков и фальшивого специалиста финансового мониторинга. Аферисты выманили у пострадавшей информацию обо всех банковских счетах и суммах накоплений. Выполняя инструкции злоумышленников, пенсионерка сняла деньги, достала домашние сбережения и передала их курьерам под видом декларирования.

Затем мошенники уговорили женщину сдать в ломбард драгоценности, а вырученные средства также отдать курьеру. Злоумышленники запугали пожилую москвичку обыском в квартире и потребовали передать им еще 150 тысяч долларов. Общий ущерб превысил 22 миллиона рублей.

