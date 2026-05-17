Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Двухлетний мальчик выжил после падения из окна пятого этажа в Ивановской области

В Ивановской области двухлетний мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже
MIA Studio/Shutterstock/FOTODOM

В Кинешме двухлетний мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже и остался жив, ребенок госпитализирован. Об этом сообщает СК России по Ивановской области.

Инцидент произошел в квартире на улице Бекренева. Двухлетний мальчик облокотился на москитную сетку и выпал из окна пятого этажа. В момент происшествия несовершеннолетний находился дома вместе с матерью.

Мальчика доставили в больницу, подробности о его состоянии неизвестны. По факту произошедшего проводится доследственная проверка, известно, что семья не попадала в поле зрения правоохранительных органов и на учетах не состояла.

До этого в Тверской области трехлетний ребенок выпал из окна и не выжил. Мальчик находился в комнате один, открыл окно и упал с высоты пятого этажа. В момент происшествия мать была в другой комнате. Несовершеннолетнего с тяжелыми травмами доставили в больницу, но спасти его медики не смогли. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело,

Ранее в Москве ребенок оперся на москитную сетку и выпал из окна квартиры.

 
Теперь вы знаете
Крупнейшая атака дронов на Москву за год, победа Болгарии в «Евровидении» и вспышка Эболы. Главное к утру 17 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!