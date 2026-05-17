Двухлетний мальчик выжил после падения из окна пятого этажа в Ивановской области

В Кинешме двухлетний мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже и остался жив, ребенок госпитализирован. Об этом сообщает СК России по Ивановской области.

Инцидент произошел в квартире на улице Бекренева. Двухлетний мальчик облокотился на москитную сетку и выпал из окна пятого этажа. В момент происшествия несовершеннолетний находился дома вместе с матерью.

Мальчика доставили в больницу, подробности о его состоянии неизвестны. По факту произошедшего проводится доследственная проверка, известно, что семья не попадала в поле зрения правоохранительных органов и на учетах не состояла.

До этого в Тверской области трехлетний ребенок выпал из окна и не выжил. Мальчик находился в комнате один, открыл окно и упал с высоты пятого этажа. В момент происшествия мать была в другой комнате. Несовершеннолетнего с тяжелыми травмами доставили в больницу, но спасти его медики не смогли. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело,

Ранее в Москве ребенок оперся на москитную сетку и выпал из окна квартиры.