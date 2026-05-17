Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Россиянка с подельниками пыталась ограбить магазин, но застряла в оконной раме

В Краснодарском крае женщина застряла в окне, пытаясь вынести продукты из магазина
Global Look Press

В Ейске полиция задержала 47-летнюю местную жительницу, которая вместе с двумя сообщниками попыталась ограбить магазин, но застряла в оконном проеме при попытке скрыться. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП Краснодар».

Женщина познакомилась с двумя мужчинами. Компания распивала спиртные напитки, и в какой-то момент у них возникла идея сходить в ближайший магазин за добавкой, несмотря на то что он уже закрылся. Один из мужчин разбил окно, после чего вся троица забралась в торговый зал.

Злоумышленники начали выносить продукты и алкоголь. В какой-то момент сработала сигнализация, мужчины успели убежать, а женщина при попытке выбраться наружу зацепилась одеждой за оконную раму и застряла. В таком положении ее и обнаружили сотрудники, прибывшие на вызов.

Ранее в Петербурге задержали женщину, пытавшуюся сбежать с крадеными вещами из кашемира.

 
Теперь вы знаете
Крупнейшая атака дронов на Москву за год, победа Болгарии в «Евровидении» и вспышка Эболы. Главное к утру 17 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!