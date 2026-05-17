Россиянка с подельниками пыталась ограбить магазин, но застряла в оконной раме

В Ейске полиция задержала 47-летнюю местную жительницу, которая вместе с двумя сообщниками попыталась ограбить магазин, но застряла в оконном проеме при попытке скрыться. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП Краснодар».

Женщина познакомилась с двумя мужчинами. Компания распивала спиртные напитки, и в какой-то момент у них возникла идея сходить в ближайший магазин за добавкой, несмотря на то что он уже закрылся. Один из мужчин разбил окно, после чего вся троица забралась в торговый зал.

Злоумышленники начали выносить продукты и алкоголь. В какой-то момент сработала сигнализация, мужчины успели убежать, а женщина при попытке выбраться наружу зацепилась одеждой за оконную раму и застряла. В таком положении ее и обнаружили сотрудники, прибывшие на вызов.

