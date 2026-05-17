Президентский фонд культурных инициатив поддержал почти 12 тыс. проектов за пять лет

Президентский фонд культурных инициатив отметил пятилетие со дня создания. Учреждение образовали 17 мая 2021 года Указом президента России Владимира Путина. За это время грантовый институт превратился в экосистему, запускающую изменения в профессиональных сообществах сферы культуры.

Отмечается, что ПФКИ стал единственным грантооператором в стране, поддерживающим на равных условиях НКО, муниципальные и коммерческие организации, индивидуальных предпринимателей. Креативный бизнес получил возможность грантовой поддержки.

В фонде уточнили, что участниками 16 грантовых конкурсов стали более 115 тыс. творческих команд из всех регионов. Поддержку на общую сумму свыше 49 млрд рублей получили 11 752 проекта. Вклад бизнеса, НКО и партнеров превысил государственные средства. Средний процент софинансирования составил 103%, в последних отборах достиг 134% и 131%.

Фонд вел обучающую программу по социокультурному проектированию: вебинары, марафоны, видеокурсы и подкасты. Команда выезжала в регионы для тренингов. В 34 регионах открыли 37 проектных офисов (4 — в Белгородской области). Представительства заработали в Красноярске и Хабаровске.

«Решение главы государства стало знаком системных перемен. Благодаря грантовой поддержке у молодых артистов появилась возможность расти внутри больших, долгосрочных проектов», — отметила народная артистка России Хибла Герзмава.

Народный артист СССР Юрий Башмет подчеркнул, что благодаря решению президента о создании нового института поддержки в культурной среде снижается разрыв между столичными центрами и регионами, а также формируется единое культурное пространство.

«2022-й стал началом особой истории ПФКИ, которая продолжается до сих пор. Фонд в рамках объявленных специальных конкурсов поддержал деятелей культуры, прекративших гастроли за рубежом», — добавил гендиректор ПФКИ Роман Карманов.

Фонд поддержал 823 проекта ветеранов СВО на более чем 5 млрд рублей. Для исторических регионов 2 535 учреждений получили помощь на 6,5 млрд рублей.