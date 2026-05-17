Россиянка поссорилась с сыном и ударила его ножом в шею

В Ульяновской области мать поссорилась с сыном и вонзила в него нож

В Ульяновской области задержана 55-летняя женщина, которая в ходе ссоры с сыном нанесла ему удар ножом в шею, спасти мужчину не удалось. Об этом сообщает СК России по Ульяновской области.

По данным следствия, инцидент произошел в ночь на 13 мая в одном из домов рабочего поселка Языково. Между 55-летней подозреваемой и ее 35-летним сыном вспыхнула ссора. В ходе конфликта женщина нанесла мужчине удар ножом в область шеи. Спасти раненого не удалось.

Подозреваемая задержана, возбуждено уголовное дело.

