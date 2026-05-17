Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Бультерьер изувечил лицо 12-летней девочке в Нижнекамске

В Татарстане бультерьер на прогулке разодрал лицо ребенку
Shutterstock

СК Татарстана возбудил уголовное дело после нападения бультерьера на несовершеннолетнюю, девочку госпитализировали с травмами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным местных СМИ, инцидент произошел возле хоккейной коробки на улице Юности. Бультерьер, напал на 12-летнюю школьницу. По словам очевидцев, собака откусила ребенку ухо и изуродовала лицо. Владелец собаки видел нападение, но не отгонял пса.

Девочка госпитализирована. По факту произошедшего региональный СК возбудил уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Личность владельца животного установлена.

До этого в Красноярском крае стая собак напала на девочку. Отец оставил дочь играть на детской площадке, а сам на несколько минут отлучился в магазин. Пока его не было, бездомные собаки напали на ребенка. Животных спугнул прохожий.

Ранее стая бродячих псов искусала девятилетнего мальчика возле школы в Иркутской области.

 
Теперь вы знаете
Крупнейшая атака дронов на Москву за год, победа Болгарии в «Евровидении» и вспышка Эболы. Главное к утру 17 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!