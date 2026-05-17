Бультерьер изувечил лицо 12-летней девочке в Нижнекамске

СК Татарстана возбудил уголовное дело после нападения бультерьера на несовершеннолетнюю, девочку госпитализировали с травмами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным местных СМИ, инцидент произошел возле хоккейной коробки на улице Юности. Бультерьер, напал на 12-летнюю школьницу. По словам очевидцев, собака откусила ребенку ухо и изуродовала лицо. Владелец собаки видел нападение, но не отгонял пса.

Девочка госпитализирована. По факту произошедшего региональный СК возбудил уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Личность владельца животного установлена.

До этого в Красноярском крае стая собак напала на девочку. Отец оставил дочь играть на детской площадке, а сам на несколько минут отлучился в магазин. Пока его не было, бездомные собаки напали на ребенка. Животных спугнул прохожий.

Ранее стая бродячих псов искусала девятилетнего мальчика возле школы в Иркутской области.