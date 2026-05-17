Медсестра попала в тюрьму за роман с пациентом психбольницы

В Великобритании медсестру психиатрической больницы приговорили к тюремному заключению за то, что она на протяжении восьми месяцев состояла в интимных отношениях с пациентом и забеременела от него. Об этом пишет Daily Mail.

По данным суда, 30-летняя Лидия-Мэй Грин познакомилась с будущим любовником в лечебнице, где работала. В феврале 2024 года мужчина написал ей, что она самая красивая женщина в мире. Медсестра влюбилась в пациента, и между ними завязался роман. Пара встречалась в отелях в те дни, когда мужчину выпускали из больницы.

Позже в телефоне Грин обнаружили их совместные откровенные фотографии и видео, на которых они были засняты обнаженными. Спустя некоторое время женщина узнала, что беременна, мужчина рассказал об их романе другим пациентам больницы.

Известно, что британец был помещен на принудительное лечение решением суда, он страдал аутизмом, СДВГ и шизоаффективным расстройством. Суд постановил, что роман с медсестрой причинил ему существенный психологический вред, британку арестовали и приговорили к двум годам заключения.

