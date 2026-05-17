Отец побрил налысо и избил 14-летнюю дочь за прогулы в школе

В штате Юта полиция арестовала отца, который побрил налысо и жестоко избил свою 14-летнюю дочь в наказание за прогулы в школе. Об этом сообщает телеканал NewsNation.

Полиция прибыла в дом после обращения неравнодушной женщины. Заявительница рассказала, что увидела на записи с камер наблюдения, как сосед избивает свою дочь. При просмотре видеозаписи полицейские увидели, как подозреваемый заталкивает девочку на кухню и хватает машинку для стрижки волос.

После этого мужчина схватил дочь за волосы и ударил её головой о землю. Он оттащил ребенка в подвал, где обрезал ей волосы ножницами, а затем побрил налысо машинкой. На допросе мужчина признался, что обрил дочь в наказание за пропуски занятий в школе и другие проблемы, связанные с подростковым возрастом. Он также сообщил, что ранее делал то же самое со своей старшей дочерью, и это «решало» проблему.

Подозреваемый арестован и помещен в тюрьму округа Солт-Лейк. Ему предъявлены обвинения по одному пункту о жестоком обращении с ребенком.

