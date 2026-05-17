Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Отец побрил налысо и избил 14-летнюю дочь за прогулы в школе

В США отец сбрил дочери волосы из-за прогулов в школе
Shutterstock

В штате Юта полиция арестовала отца, который побрил налысо и жестоко избил свою 14-летнюю дочь в наказание за прогулы в школе. Об этом сообщает телеканал NewsNation.

Полиция прибыла в дом после обращения неравнодушной женщины. Заявительница рассказала, что увидела на записи с камер наблюдения, как сосед избивает свою дочь. При просмотре видеозаписи полицейские увидели, как подозреваемый заталкивает девочку на кухню и хватает машинку для стрижки волос.

После этого мужчина схватил дочь за волосы и ударил её головой о землю. Он оттащил ребенка в подвал, где обрезал ей волосы ножницами, а затем побрил налысо машинкой. На допросе мужчина признался, что обрил дочь в наказание за пропуски занятий в школе и другие проблемы, связанные с подростковым возрастом. Он также сообщил, что ранее делал то же самое со своей старшей дочерью, и это «решало» проблему.

Подозреваемый арестован и помещен в тюрьму округа Солт-Лейк. Ему предъявлены обвинения по одному пункту о жестоком обращении с ребенком.

Ранее петербуржец полгода истязал детей сожительницы и был арестован.

 
Теперь вы знаете
Крупнейшая атака дронов на Москву за год, победа Болгарии в «Евровидении» и вспышка Эболы. Главное к утру 17 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!