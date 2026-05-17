Аэропорт в Махачкале более трех часов не обслуживает рейсы

Аэропорт Уйташ в Махачкале приостановил обслуживание рейсов. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в заявлении.

Пресс-служба подчеркнула, что меры были приняты ради обеспечения безопасности полетов. Ограничения ввели примерно в 6:52 мск, они действуют до сих пор.

Утром 17 мая два московских аэропорта — Внуково и Домодедово — изменили режим работы на фоне атаки украинских дронов на столицу России. В Росавиации рассказали, что авиагавани принимают и отправляют самолеты по согласованию с профильными органами. Причиной послужила корректировка параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих аэропортов.

По данным министерства обороны РФ, в течение ночи над территорией страны перехватили и уничтожили 556 беспилотников самолетного типа. Часть украинских дронов сбили над акваториями Азовского и Черного морей. Также цели были нейтрализованы в Крыму, столичном регионе, Краснодарском крае и Белгородской, Тульской, Воронежской, Псковской, Калужской, Ростовской, Брянской, Тверской, Орловской, Смоленской, Курской, Липецкой областях.

Ранее украинский дрон упал в аэропорту Шереметьево.