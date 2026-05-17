Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Аэропорт в Махачкале более трех часов не обслуживает рейсы

Росавиация: аэропорт Махачкалы приостановил прием и отправку самолетов
Mila Demidova/Shutterstock

Аэропорт Уйташ в Махачкале приостановил обслуживание рейсов. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в заявлении.

Пресс-служба подчеркнула, что меры были приняты ради обеспечения безопасности полетов. Ограничения ввели примерно в 6:52 мск, они действуют до сих пор.

Утром 17 мая два московских аэропорта — Внуково и Домодедово — изменили режим работы на фоне атаки украинских дронов на столицу России. В Росавиации рассказали, что авиагавани принимают и отправляют самолеты по согласованию с профильными органами. Причиной послужила корректировка параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих аэропортов.

По данным министерства обороны РФ, в течение ночи над территорией страны перехватили и уничтожили 556 беспилотников самолетного типа. Часть украинских дронов сбили над акваториями Азовского и Черного морей. Также цели были нейтрализованы в Крыму, столичном регионе, Краснодарском крае и Белгородской, Тульской, Воронежской, Псковской, Калужской, Ростовской, Брянской, Тверской, Орловской, Смоленской, Курской, Липецкой областях.

Ранее украинский дрон упал в аэропорту Шереметьево.

 
Теперь вы знаете
Крупнейшая атака дронов на Москву за год, победа Болгарии в «Евровидении» и вспышка Эболы. Главное к утру 17 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!