Россиянин устроил скандал в кафе и пытался сжечь его вместе с персоналом

В Приморье возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который пытался сжечь кафе в городе Большой Камень вместе с находившимися внутри людьми. Об этом сообщает ИА Deita.ru.

По данным полиции, инцидент произошел в заведении на Аллее Труда. Один из посетителей вел себя агрессивно, провоцировал ссору с работниками и другими гостями кафе. После конфликта мужчина уехал, но спустя некоторое время вернулся с емкостью, внутри которой находились горюче-смазочные материалы.

Злоумышленник облил легковоспламеняющейся жидкостью внешние стены здания. Когда сотрудники кафе попытались его остановить, он выплеснул горючее на них и попытался скрыться. Персонал кафе и посетители сумели скрутить поджигателя и вызвали полицию. Возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества, фигурант заключен под стражу. Мотивы его поступка устанавливаются.

