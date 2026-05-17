Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и области из-за грозы

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и области из-за прогнозируемых грозы и ливня. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в Гидрометцентре России.

«В период с 12:00 мск до конца суток в отдельных районах Подмосковья ожидается гроза с дождем, желтый погодный уровень», — рассказал синоптик.

По его словам, гроза ожидается и в столице. Она может прогреметь дважды — в периоды с 15:00 до 18:00 мск и с 21:00 до 00:00 мск. Всего в Москве может выпасть до 5 мм осадков.

16 мая ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что на следующей неделе в российскую столицу придет рекордная жара. Сначала температура воздуха приблизится к отметке в +30°C, а затем «будет штурмовать ее». При этом в области прогнозируется солнечная и сухая погода, столбики термометров в начале недели будут показывать от +28°C до +30°C. С 19 по 20 мая температура воздуха составит +29–31°C, ночью тоже будет тепло — до +14–18°C.

Как отметил метеоролог, такие показатели могут побить предыдущие рекорды, один из которых держится уже почти 130 лет. 20 мая 1897 года воздух в Москве прогрелся до +29,7°C.

Ранее россиянам напомнили о требованиях к офисной «погоде» во время жары.