Российский подросток поджег вагон поезда по приказу мошенников

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, который пытался поджечь вагон на станции Инская по указанию телефонных мошенников. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в Telegram-канале.

По данным следствия, с юношей связались неизвестные, «кураторы» заставили его устроить поджог. Подросток купил горючую жидкость, приехал на станцию Инская, облил стоявший на путях вагон и попытался его поджечь. Довести задуманное до конца не удалось.

Школьник сам позвонил в полицию и рассказал о произошедшем. Возбуждено уголовное дело о о покушении на совершение диверсии. Обстоятельства поджога устанавливаются.

До этого в Подмосковье возбудили уголовное дело в отношении подростка из Подмосковья, обвиняемого в поджогах 16 объектов на железной дороге.

Ранее в Сибири осудили подростка, планировавшего пустить под откос поезд под Томском.