Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Российский подросток поджег вагон поезда по приказу мошенников

Под Новосибирском подросток устроил поджог на железной дороге
F01 PHOTO/Shutterstock/FOTODOM

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, который пытался поджечь вагон на станции Инская по указанию телефонных мошенников. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в Telegram-канале.

По данным следствия, с юношей связались неизвестные, «кураторы» заставили его устроить поджог. Подросток купил горючую жидкость, приехал на станцию Инская, облил стоявший на путях вагон и попытался его поджечь. Довести задуманное до конца не удалось.

Школьник сам позвонил в полицию и рассказал о произошедшем. Возбуждено уголовное дело о о покушении на совершение диверсии. Обстоятельства поджога устанавливаются.

До этого в Подмосковье возбудили уголовное дело в отношении подростка из Подмосковья, обвиняемого в поджогах 16 объектов на железной дороге.

Ранее в Сибири осудили подростка, планировавшего пустить под откос поезд под Томском.

 
Теперь вы знаете
Строительство АЭС в Иране, взрыв заправки в Пятигорске и новые условия выплат беременным. Главное за 16 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!