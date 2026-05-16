Мастерица разбогатела на ювелирных украшениях из грудного молока и спермы

Sun: доминиканка после шутки начала делать украшения из спермы и разбогатела
Жительница Доминиканской Республики Аманда Бут Алькантара создала необычный бизнес по изготовлению украшений из праха, волос, грудного молока, крови и других биоматериалов. Об этом пишет The Sun.

36-летняя уроженка канадского Онтарио рассказала журналистам , что идея делать украшения с использованием биологических жидкостей, в том числе спермы, появилась после шутливого комментария в соцсетях под публикацией о ее работах из грудного молока. По словам женщины, она решила пошутить в ответ и предложила подобные изделия, однако вскоре начала получать реальные заказы.

Перед запуском услуги Аманда тестировала процесс на образцах своего бывшего партнера. Официально бизнес она открыла в 2021 году, а украшения с использованием спермы начала делать в 2022-м.

После вирусного распространения роликов в TikTok ее доходы резко выросли. В один из месяцев выручка достигла $60 тыс., сейчас продажи приносят около $10 тыс. ежемесячно.

Клиенты присылают Аманде материалы со всего мира. Стоимость украшений зависит от сложности работы: ожерелья стоят около $60–100, серьги и браслеты — примерно $25.

По словам Аманды, за многими заказами стоят личные истории. Некоторые клиенты связывают такие изделия с памятью о близких, проблемами с фертильностью или пережитыми болезнями.

