Высокая активность пыльцы березы зафиксирована в Москве

В Москве фиксируется высокая активность пыльцы березы. Согласно данным «Яндекса», высокая концентрация пыльцы сохранится в ближайшие 10 дней.

Согласно карте, в некоторых районах Московского региона продолжает сохраняться активность пыльцы ольхи, которая тоже является распространенным аллергеном.

До этого россиян предупредили, что сезон пыльцы в 2026 году начаться раньше обычного и может оказаться более тяжелым из-за теплой и сухой погоды. Ученый Пермского Политеха, кандидат медицинских наук Сергей Солодников пояснил «Газете.Ru», что в таких условиях периоды цветения разных растений накладываются друг на друга, усиливая нагрузку на организм.

В период цветения эксперты советуют по возможности избегать прогулок в сухую и ветреную погоду, использовать маски и очки, а после улицы менять одежду и принимать душ. В доме рекомендуется чаще проводить влажную уборку и использовать очистители воздуха.

