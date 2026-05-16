Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Высокая активность пыльцы березы зафиксирована в Москве

Москву накрыла высокая концентрация пыльцы березы
Скриншот «Яндекс»

В Москве фиксируется высокая активность пыльцы березы. Согласно данным «Яндекса», высокая концентрация пыльцы сохранится в ближайшие 10 дней.

Согласно карте, в некоторых районах Московского региона продолжает сохраняться активность пыльцы ольхи, которая тоже является распространенным аллергеном.

До этого россиян предупредили, что сезон пыльцы в 2026 году начаться раньше обычного и может оказаться более тяжелым из-за теплой и сухой погоды. Ученый Пермского Политеха, кандидат медицинских наук Сергей Солодников пояснил «Газете.Ru», что в таких условиях периоды цветения разных растений накладываются друг на друга, усиливая нагрузку на организм.

В период цветения эксперты советуют по возможности избегать прогулок в сухую и ветреную погоду, использовать маски и очки, а после улицы менять одежду и принимать душ. В доме рекомендуется чаще проводить влажную уборку и использовать очистители воздуха.

Россиянам объяснили, можно ли получить больничный из-за аллергии на пыльцу.

 
Теперь вы знаете
Обедневшее «Евровидение» думает о возврате России. Сколько стоит конкурс и на чьи деньги он проходит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!