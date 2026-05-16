Телеграм начал блокировать правозащитные каналы с «Белого Интернета»

Политика мессенджера Telegram в отношении России построена на двойных стандартах и морали. Провозглашаемая владельцем платформы Павлом Дуровым свобода слова существует ровно до того момента, пока критика не затрагивает сервис площадки и интересы ее западных партнеров. Такое мнение высказала член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека и глава АНО «Белый Интернет» Элина Сидоренко.

По ее словам, канал «Белого Интернета» в мессенджере подвергся блокировке. Официальной причиной названо нарушение регламента, но реальным поводом Сидоренко считает свое выступление на телевидении. В нем она раскритиковала политику Telegram в области защиты детей и поддержки преступных анонимных каналов и чатов.

«Дуров годами говорит о свободе, правах пользователей и незыблемости переписки. Но на деле это актуально до тех пор, пока ты не задел близкие ему интересы западных партнеров и покровителей. Далее активируется «рубильник» — без объяснений, апелляции и диалога», — подчеркнула Сидоренко.

Платформа, добавила она, предпочитает отмалчиваться или нивелировать источник критики в тех случаях, когда она затрагивает защиту детей, честную модерацию и соблюдение законов Российской Федерации.

Сидоренко назвала это проявлением цензуры, так как блокировки происходят не за конкретное нарушение, а за позицию.

Профессор уверена, что блокировка канала — часть системной политики площадки в отношении России, которую она охарактеризовала как откровенно недружественную.

«Ограничивается доступ к русскоязычным каналам из-за рубежа, удаляются ресурсы, которые сообщают о политике Telegram. По сути, цензуре подвергается сам факт анализа платформы», — заявила Сидоренко.

Она настаивает на том, что канал «Белого Интернета» заблокирован за напоминание о том, что права жителей России в Сети — не пустой звук. «Завтра под угрозой может оказаться любая организация, которая посмеет высказать неудобную для администрации мессенджера позицию», — резюмировала профессор.