Названы привычки, которые помогут прожит до 100 лет

Гериатр Ткачева: россиянам необходимо отслеживать уровень холестирина и глюкозы
Отслеживание уровня холестерина и глюкозы, а также прохождение профилактических осмотров могут помочь увеличить шансы дожить до 100 лет. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила главный внештатный гериатр Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.

По ее словам, эти показатели крови определяют раннее старение сосудов.

«Если человек понимает, что его здоровье в его руках, то у него есть все шансы дожить до 100 лет», — отметила Ткачева.

Кроме того, самым доказанным и эффективным способом продления жизни — это отказ от вредных привычек, правильное питание, а также физическая, когнитивная и социальная активность.

Ткачева добавила, что многие люди думают, что ключевую роль в продолжительности жизни играет генетика, однако это не так.

До этого стало известно, что современные российские зумеры сильно проигрывают пенсионерам в активности – они предпочитают сидеть дома и пропадать в цифровом мире, тогда как пожилые граждане активно посещают мероприятия и ходят в спорткомплексы.

