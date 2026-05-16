Названы привычки, которые помогут прожит до 100 лет

Отслеживание уровня холестерина и глюкозы, а также прохождение профилактических осмотров могут помочь увеличить шансы дожить до 100 лет. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила главный внештатный гериатр Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.

По ее словам, эти показатели крови определяют раннее старение сосудов.

«Если человек понимает, что его здоровье в его руках, то у него есть все шансы дожить до 100 лет», — отметила Ткачева.

Кроме того, самым доказанным и эффективным способом продления жизни — это отказ от вредных привычек, правильное питание, а также физическая, когнитивная и социальная активность.

Ткачева добавила, что многие люди думают, что ключевую роль в продолжительности жизни играет генетика, однако это не так.

