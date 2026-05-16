Священник отметил нецелесообразность ношения никабов в России

Никаб предназначен для защиты от солнца, ветра и песка в пустыне, его ношение не связано с религиозными канонами ислама. Об этом заявил священник Павел Островский в эфире радио Sputnik.

Островский назвал облачение в никаб в России навязыванием инокультурных традиций.

«Проблема не в инокультурных мигрантах, а в том, что, прибывая в Россию, они пытаются навязывать свои правила, причем не всегда связанные с религией. Никабы, по сути, одежда для защиты от пыли и песка в пустыне. Какое это отношение имеет к нам, к северному народу?», — подчеркнул Островский.

Он добавил, что для покрытия головы у мусульман есть хиджаб, его ношение, как и головного платка в православии, не вызывает никаких вопросов и проблем.

Островский добавил, что одежда, полностью скрывающая лицо, недопустима. «Примеры, к чему это приводит в странах, где данные явления не пресекаются, всем известны», — резюмировал он.