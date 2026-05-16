Поезда в Крым задерживаются в пути из-за перекрытия моста

В связи с перекрытием Крымского моста 10 поездов «Таврия», следующих в Крым и из Крыма, задерживаются в пути. Об этом сообщил оперштаб республики в Telegram-канале.

«В связи с временной приостановкой движения на Крымском мосту задерживаются поезда «Таврия», — говорится в сообщении.

Среди задержанных поездов три следуют из Москвы. Самая длительная задержка у поезда Минеральные Воды — Симферополь — 6 часов. Время задержки в пути может измениться.

В оперштабе отметили, что пассажиры, чьи поезда задерживаются более чем на 4 часа, обеспечиваются питанием и водой.

Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации.

Ночью Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация», сообщил, что движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто около 2:30 мск. О возобновлении движения не сообщалось.

Ранее люди пострадали при столкновения поезда и грузовика в Кемеровской области.

 
