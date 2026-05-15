На Урале мужчина похитил и избил знакомого из-за долга в 1500 рублей

Жителя Свердловской области обвинили в похищении и избиении знакомого из‑за долга в 1500 рублей, сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Нижнего Тагила.

По версии следствия, вечером 19 октября 2025 года в поселке Уралец 42-летний мужчина избил своего знакомого, сломав ему ребра, а затем силой затолкал его в багажник автомобиля и вывез в безлюдное место.

Там похититель удерживал потерпевшего, требуя вернуть деньги, но в какой‑то момент оставил пострадавшего без присмотра, и тот сумел сбежать в лес.

Злоумышленника задержали. Выяснилось, что он провел в местах лишения свободы 14 лет за тяжкое преступление и был освобожден лишь в прошлом году. Теперь его обвинили в избиении и похищении человека (п. «в,з» ч. 2 ст. 126 УК РФ, ч. 1 ст. 112 УК РФ).

В ближайшее время рецидивист снова предстанет перед судом, решается вопрос о назначении даты судебного заседания.

Ранее жительница Саратова украла у знакомой кота и требовала за него выкуп в счет долга.

 
