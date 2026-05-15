Директора ФБР обвинили в осквернении военного мемориала в Перл-Харборе

Главу ФБР Кэша Пателя публично осудили из-за закрытого заплыва с маской и трубкой у военного мемориала в Перл-Харборе, где затонул линкор USS Arizona. Об этом сообщает Associated Press.

Информацию об инциденте, произошедшем прошлым летом во время рабочей поездки на Гавайи, подтвердила пресс-служба Военно-морских сил США. По данным источника, ФБР в официальных отчетах о том визите Пателя упоминали лишь его встречи в Гонолулу, но умолчали о заплыве к месту затопления линкора.

Этот корабль затонул после японской атаки 1941 года и стал братской могилой для более чем 900 моряков и пехотинцев. Любые погружения в этой зоне категорически запрещены, однако Патель пренебрег правилами. По чьей инициативе был организован заплыв, ВМС не уточняет, а в ФБР вообще отказались общаться с журналистами по этому поводу.

Действия Пателя прокомментировал ветеран ВМС США Хэк Альбертсон, который сравнил его заплыв с «мальчишником в церкви» и напомнил, что Перл-Харбор для военных — это «священная земля».

Ранее стало известно о желании Трампа уволить Пателя.

 
