Эксперты по цифровой экономике обсудят на дебатах развитие искусственного интеллекта

На конференции в Нижнем Новгороде запустят «Прожектор Цифровой экономики»

На конференции «Цифровая индустрия промышленной России»-2026 откроют медиастудию АНО «Цифровая экономика». Она будет в прямом эфире освещать события площадки, также запланировано проведение дебатов «Прожектор Цифровой экономики», сообщили организаторы.

В дебатах примут участие лидеры отрасли и ведущие эксперты. Они обсудят вопросы кибербезопасности, импортозамещения и развитие технологий искусственного интеллекта.

Трансляция будет доступна на главной странице конференции, а также на сайте АНО «Цифровая экономика».

Ранее сообщалось, что конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) пройдет в Нижнем Новгороде с 18 по 21 мая. Официальным медиапартнером мероприятия выступает медиахолдинг Rambler&Co, информационными партнерами — «Лента.ру», «Газета.Ru» и портал «Рамблер».