Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Общество

В РФ задержали мужчину, устроившего в 2006 году взрыв в Южной Осетии

МВД РФ: в Ленобласти задержали мужчину, разыскиваемого в течение 20 лет
МВД России

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Ленинградской области мужчину, находившегося в международном розыске. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель министерства внутренних дел РФ Ирина Волк.

Она уточнила, что мужчину поймали на территории садового некоммерческого товарищества «Аннинские высоты». По словам Волк, он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, п. «а» ч. 2 ст. 205 и ч. 2 ст. 223 УК РФ.

«В начале апреля 2006 года в городе Цхинвале злоумышленник изготовил взрывное устройство, которое спустя два месяца вместе с сообщниками привел в действие в здании паспортно-визовой службы МВД Республики Южная Осетия», — уточняется в заявлении.

Представитель министерства добавила, что задержанного доставили в отделение в Ломоносовском районе. В дальнейшем он будет передан инициатору розыска.

24 апреля в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) рассказали, что в Пермском крае задержали мужчину 1999 года рождения, который пытался спрятаться от силовиков в тумбочке. Молодой человек находился в федеральном розыске после того, как не явился в суд на оглашение приговора. Мужчину в рамках дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью приговорили к трем годам лишения свободы.

Ранее в Кемеровской области находившийся в бегах россиянин спрятался от спецназа в шкафу.

 
Теперь вы знаете
Грозит ли парам «проклятье седьмого года»? Когда на самом деле наступает кризис в отношениях
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!