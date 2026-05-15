В РФ задержали мужчину, устроившего в 2006 году взрыв в Южной Осетии

МВД РФ: в Ленобласти задержали мужчину, разыскиваемого в течение 20 лет

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Ленинградской области мужчину, находившегося в международном розыске. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель министерства внутренних дел РФ Ирина Волк.

Она уточнила, что мужчину поймали на территории садового некоммерческого товарищества «Аннинские высоты». По словам Волк, он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, п. «а» ч. 2 ст. 205 и ч. 2 ст. 223 УК РФ.

«В начале апреля 2006 года в городе Цхинвале злоумышленник изготовил взрывное устройство, которое спустя два месяца вместе с сообщниками привел в действие в здании паспортно-визовой службы МВД Республики Южная Осетия», — уточняется в заявлении.

Представитель министерства добавила, что задержанного доставили в отделение в Ломоносовском районе. В дальнейшем он будет передан инициатору розыска.

