В Германии украинца арестовали по подозрению в работе на иностранную разведку

Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Суд в Германии арестовал гражданина Украины, подозреваемого в работе на иностранную разведку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генеральную прокуратуру ФРГ.

В сообщении ведомства говорится, что мужчину задержали 24 марта 2026 года в испанском городе Эльда, а 14 мая экстрадировали в Германию.

Утверждается, что с декабря 2025 года украинец следил за человеком, который занимался поставками на Украину беспилотников и запчастей к ним. Он собирал информацию в интернете и делал видеозаписи. После переезда подозреваемого в Испанию его задачи стала выполнять гражданка Румынии. Женщину арестовали 25 марта в городе Райне на западе Германии. В домах обоих прошли обыски.

До этого прокуратура Мюнхена выдала ордер на арест двух мужчин, граждан Украины и Латвии, по подозрению в шпионаже и подготовке диверсий. Их автомобиль с латвийскими номерами остановили 12 апреля на автобане А6 на юге Германии. При досмотре обнаружили поддельные удостоверения личности, камеры, беспилотник, GPS-трекеры, рации, мобильные телефоны и сим-карты. Им предъявлены обвинения в шпионаже и использовании поддельных документов. В случае доказательства вины за шпионаж мужчинам грозит до пяти лет заключения, за подделку документов — до двух лет.

Ранее в Болгарии двух бывших военнослужащих ВСУ арестовали за шпионаж.

 
