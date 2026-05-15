«Афиша» предложила россиянам разнообразить летние выходные

«Афиша» запустила спецпроект «Море фестивалей», он объединил уже более 250 событий в разных городах России. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, что в рамках проекта россияне могут превратить летние проездки на выходные в полноценные атмосферные путешествия с продуманным сценарием. На лендинге собраны фестивали разных форматов: городские и палаточные, музыкальные и спортивные, семейные, гастрономические, ремесленные и киберспортивные.

Помимо заметных и известных мероприятий в проект вошли и аутентичные события. В частности, соревнование по варке рыбного супа «Окская уха» в село Вареж и подняию штанги из бахчевых на Камышинском арбузном фестивале в Волгоградской области.

Отмечается, что проект не ограничивается лендингом: в течение летнего сезона «Афиша» будет выпускать гиды выходного дня с локальными блогерами по городам, что позволит пользователям спланировать поездку и маршрут.

Первый гид уже доступен в Telegram-канале «Афиши». Он посвящен Казани и фестивалю медиаискусства НУР.

18 мая выйдет второй гид — о Самаре и фестивале «Стереолето».

В «Афише» добавили, что также на разных событиях по всей России установлены почтовые ящики компании. Через них гости фестивалей смогут отправить открытки друзьям, семье или самим себе — чтобы сохранить воспоминание о поездке и передать привет дорогому человеку.