Россияне стали чаще совмещать бизнес и найм

Каждый пятый россиянин планирует начать свой бизнес в ближайшие 3 года
Более трети россиян (38%) занимаются бизнес или рассматривают возможность запуска, следует из результатов совместного исследования Сбера, Минэкономразвития и центра социального проектирования «Платформа» в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

Исследование показало, что 18% россиян уже занимаются предпринимательством, а еще 20% хотят начать свой бизнес в ближайшие 3 года.

Как отметил заместитель председателя правления Сбера Анатолий Попов, бизнес и работу по найму совмещают 51% начинающих предпринимателей.

«Цифровые платформы снизили порог входа: свое дело можно вести в свободное время, без офиса — не случайно 42% предпринимателей работают без наемных сотрудников. Совмещение — это не компромисс, а рациональная стратегия, позволяющая проверить идею, увеличить доход и сохранить стабильность», — сказал он.

Также Попов добавил, что совмещение позволяет предпринимателю сосредоточиться на развитии своего дела.

«Мы в Сбере поддерживаем предпринимателей: предлагаем инструменты для удаленной работы и ведения бухгалтерии, бесплатно консультируем по налоговым вопросам, компенсируем 50% НДС по эквайрингу для малого бизнеса», — подчеркнул он.

Исследование проводилось в I квартале 2026 года. Всего в нем приняли участие 2000 россиян в возрасте от 18 до 65 лет.

 
