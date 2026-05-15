Академик РАО оценил идею сделать игру в шахматы школьным предметом

Шахматы хорошо влияют на интеллект ребенка, в том числе способствуют развитию логического мышления. Однако вводить их как обязательный предмет в школах нельзя, потому что дети итак перегружены – подобные занятия должны быть добровольными в форме дополнительного образования. Об этом в беседе с НСН заявил заслуженный учитель России, академик Российской академии образования Евгений Ямбург.

Так он прокомментировал предложение сделать игру в шахматы обязательным предметом школах, которое прозвучало в Общественной палате. Ямбург согласился, что шахматы очень полезны, отметив, что обучать игре в них детей начинают еще с детского сада, но только как дополнительные уроки по желанию.

«Ибо нельзя экстенсивно, бесконечно расширять контент образования. Возникает вопрос, а за счет чего? Потому что голова ребенка не котел, куда можно ногами впихивать любую информацию, — подчеркнул академик. — Поэтому я за шахматы, но вводить дополнительный предмет — это не профессионально. Это развитие вширь, а не вглубь».

Он добавил, что не всем детям может понравиться навязывание шахмат, так как многие предпочитают развиваться за счет других увлечений – например, кто-то занимается информационными технологиями, а кто-то предпочитает углубиться в биологию.

Специалисты до этого предупредили, что шахматы могут в отдельных случаях навредить ребенку. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме призвали ввести в школах уроки по выпеканию куличей и росписи яиц.

 
