Бег стал самым доступным видом спорта для россиян

Бег оказался самым доступным видом спорта для россиян, следует из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co в преддверии «СберПрайм Зеленого марафона».

По данным опроса, 49% респондентов заявили, что бег требует минимальных вложений на старте. Также 15% назвали велосипедный спорт, 14% — йогу и растяжку, 10% — плавание, а еще 6% — игры с мячом.

Опрос показал, что 36% россиян тратят на спорт до 5 тыс. рублей в год, 15% — от 5 до 10 тыс., а 6% тратят на экипировку более 50 тыс. рублей.

Что касается мотивации заниматься спортом, 32% назвали поддержание формы, 31% занимаются спортом для улучшения здоровья, 10% снимают стресс, 9% заряжаются энергией и корректируют вес, а еще 8% получают удовольствие от движения.

Также 14% респондентов заявили, что занимаются спортом почти каждый день, 22% — 2-3 раза в неделю, 23% — раз в неделю.

Только 15% россиян заявили о готовности отказаться от других видов досуга ради спорта, 8% готовы меньше общаться с друзьями и заниматься личной жизнью, а еще 7% готовы тратить меньше времени на работу.

Исследование проходило с 23 по 30 апреля 2026 года на медиаресурсах Rambler&Co. Всего в нем приняли участие 3,7 тыс. россиян.