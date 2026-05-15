Забег дружбы России и Китая пройдет в рамках «Зеленого марафона»

В рамках «Зеленого марафона» 30 мая в Благовещенске и Хэйхэ пройдет «Международный забег дружбы России и Китая», сообщает пресс-служба Сбера.

Каждый участник забега получит памятную медаль, а всего на старт забега дружбы выйдут 4 тыс. бегунов.

Участники забега дружбы смогут выйти на дистанцию 4,2 км или северную ходьбу на 1 км. Маршруты забегов будут проложены параллельно друг другу на обоих берегах Амура.

Как отметил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин, «Зеленый марафон» становится международным праздником для всех любителей спорта и добрых дел.

«В этом году мы впервые вместе с единомышленниками из Китая покажем, что спорт и взаимопомощь не знают границ. Благовещенск и Хэйхэ станут беговыми аренами», — сказал он.

В этом году «Сбер Зеленый марафон» пройдет 30 мая в 60 городах России. Впервые марафон пройдет в новом формате и станет фестивалем бега и музыки. Все регистрационные взносы и добровольные пожертвования направят в благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее». На эти деньги будут открыты программы подготовки к школе детей с ментальными особенностями и опытом сиротства.

 
