Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Общество

Россиянам назвали главные признаки зависимости от кофе

Невролог Бутенко: первые симптомы кофеиновой ломки появляются в течение суток
Lunnica/Shutterstock/FOTODOM

Пропуск традиционной утренней чашки кофе у некоторых людей может вызвать неприятные симптомы. О том, как понять, что у вас зависимость от напитка и чем она опасна, в беседе с «Газетой.Ru» рассказала невролог Медицинского центра «Медин» Ольга Бутенко.

Если временный перерыв в употреблении кофе вызывает дискомфорт, нервозность, сонливость, головную боль и другие неприятные ощущения, то речь может идти о синдроме отмены кофеина, объяснила врач. Это состояние неопасно для жизни, но самочувствие оно портит заметно и на несколько дней может выбить человека из рабочего ритма.

«Кофеин временно блокирует аденозиновые рецепторы. Аденозин участвует в формировании чувства усталости и сонливости. Если человек регулярно пьет кофе, организм приспосабливается. Когда кофеин внезапно убирают, возникает обратный эффект», — пояснила Бутенко.

Обычно, добавила невролог, первые симптомы появляются в течение суток после последней дозы кофеина. Тяжелее всего бывает в первую пару дней, и состояние может длиться около недели. При синдроме отмены кофеина у человека, кроме названных симптомов, могут появляться снижение концентрации, раздражительность и ухудшение настроения. Некоторые также жалуются на «туман» в голове, а в особо редких случаях — даже на тошноту и ломоту в мышцах.

Собеседница издания обратила внимание, что кофеин содержится не только в кофе, но и в чае, коле, энергетиках, некоторых обезболивающих лекарствах и спортивных добавках. Поэтому даже при отказе от кофе можно продолжать получать кофеин.

«При синдроме отмены особенно внимательными нужно быть водителям и другим специалистам, чья профессия требует максимальной концентрации и собранности, — предупредила Бутенко. — Кроме того, важно помнить, что головная боль может возникать и при других заболеваниях, например, при гипертонии. И в этом случае лучше обратиться к врачу».

Чтобы избежать последствий синдрома, отказываться от кофе нужно постепенно, сказала невролог. Сначала следует уменьшить количество чашек, затем снизить крепость напитка, а часть обычного кофе при желании заменить вариантом без кофеина. Такой переход переносится намного легче, чем резкий отказ, заключила Бутенко.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще пить кофе дома из-за роста цен в кофейнях.

 
Теперь вы знаете
Обычные лекарства могут помешать получить водительские права. От чего отказаться перед анализом?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!