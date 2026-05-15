Россиянам назвали главные признаки зависимости от кофе

Пропуск традиционной утренней чашки кофе у некоторых людей может вызвать неприятные симптомы. О том, как понять, что у вас зависимость от напитка и чем она опасна, в беседе с «Газетой.Ru» рассказала невролог Медицинского центра «Медин» Ольга Бутенко.

Если временный перерыв в употреблении кофе вызывает дискомфорт, нервозность, сонливость, головную боль и другие неприятные ощущения, то речь может идти о синдроме отмены кофеина, объяснила врач. Это состояние неопасно для жизни, но самочувствие оно портит заметно и на несколько дней может выбить человека из рабочего ритма.

«Кофеин временно блокирует аденозиновые рецепторы. Аденозин участвует в формировании чувства усталости и сонливости. Если человек регулярно пьет кофе, организм приспосабливается. Когда кофеин внезапно убирают, возникает обратный эффект», — пояснила Бутенко.

Обычно, добавила невролог, первые симптомы появляются в течение суток после последней дозы кофеина. Тяжелее всего бывает в первую пару дней, и состояние может длиться около недели. При синдроме отмены кофеина у человека, кроме названных симптомов, могут появляться снижение концентрации, раздражительность и ухудшение настроения. Некоторые также жалуются на «туман» в голове, а в особо редких случаях — даже на тошноту и ломоту в мышцах.

Собеседница издания обратила внимание, что кофеин содержится не только в кофе, но и в чае, коле, энергетиках, некоторых обезболивающих лекарствах и спортивных добавках. Поэтому даже при отказе от кофе можно продолжать получать кофеин.

«При синдроме отмены особенно внимательными нужно быть водителям и другим специалистам, чья профессия требует максимальной концентрации и собранности, — предупредила Бутенко. — Кроме того, важно помнить, что головная боль может возникать и при других заболеваниях, например, при гипертонии. И в этом случае лучше обратиться к врачу».

Чтобы избежать последствий синдрома, отказываться от кофе нужно постепенно, сказала невролог. Сначала следует уменьшить количество чашек, затем снизить крепость напитка, а часть обычного кофе при желании заменить вариантом без кофеина. Такой переход переносится намного легче, чем резкий отказ, заключила Бутенко.

