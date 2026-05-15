В Роскачестве перечислили неочевидные грязные места на кухне

Роскачество: одной из самых грязных вещей на кухне является губка
Кухня является местом скопления различных опасных для здоровья бактерий, в числе которых кишечная палочка и сальмонелла. При уборке важно не забывать о неочевидных уголках и предметах, которые увеличивают риск распространения инфекций. Об этом Life.ru рассказали в пресс-службе Роскачества.

По словам экспертов, что одними из наиболее грязных вещей на кухне являются губка для мытья посуды и тряпка, поскольку микробы активно размножаются во влажной среде. Такие средства менять нужно минимум раз в неделю.

В пресс-службе отметили, что не менее опасными для здоровья бывают разделочные доски, в особенности изготовленные из дерева. Микротрещины в них становятся лучшей средой для размножения бактерий, поэтому после каждой разделки сырого мяса и рыбы необходимо ополаскивать предмет с помощью кипятка и специальных моющих средств. Помимо этого, рекомендуется использовать разные доски для разделки мяса, хлеба и овощей.

Микробы также скапливаются на поверхностях, к которым постоянно прикасаются в процессе готовки, такие как краны, ручки холодильника и духовки. В Роскачестве напомнили, что не менее важно мыть резиновые уплотнители холодильника, так как в них регулярно попадают частицы еды и влага.

«Размораживать и мыть холодильник с моющими средствами необходимо не реже одного раза в месяц», — отметили специалисты.

Кроме того, по их словам, после каждой уборки важно дополнительно дезинфицировать холодильник с помощью хлорсодержащих средств или раствора уксуса.

Ранее больше половины россиян признались в том, что убираются перед приходом клининга.

 
