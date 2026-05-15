В «Единой России» рассказали об успешном диалоге со строительными компаниями

«Единая Россия» вместе с коллегами из правительства за последние годы прошла большой путь, заявил в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, член генсовета партии Сергей Пахомов по итогам встречи с представителями крупных инвестиционно-строительных компаний.

«По итогам большой работы с правительством было принято более 500 решений разного уровня», — сообщил он.

Пахомов отметил, что впереди предстоит продолжение работы по развитию механизма КРТ и разбюрократизации отрасли.

Он добавил, что диалог с профессиональным сообществом выстроен.

«Отдельный большой вопрос — экономика квадратного метра жилья. Сегодня сама стройка составляет только половину итоговой стоимости, а сопутствующие расходы все сильнее влияют на цену жилья. Диалог с профессиональным сообществом нужно продолжать», — сказал член генсовета партии.

По его словам, у бизнеса есть просьбы, которые партия слышит и поддерживает.

«В любой инициативе со стороны предпринимательского сообщества должна быть одна обязательная составляющая — польза для жителей страны, то есть ответ на вопрос: какие улучшения от предлагаемых решений получат жители? Если ответ на этот вопрос есть, значит, мы готовы брать в руки эти инициативы и изучать. В противном случае — нет», — подчеркнул Пахомов.