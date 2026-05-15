В стране ЕС массово увольняют украинских врачей из-за языка

Rzeczpospolita: в Польше начались массовые увольнения врачей с Украины
В Польше начались массовые увольнения врачей с Украины. Об этом сообщила газета Rzeczpospolita.

«Врачи, которые не являются гражданами Евросоюза, получившие условную лицензию на практику в Польше во время пандемии коронавируса, а затем, после начала конфликта на Украине, должны были предоставить справку о владении польским языком уровня B1 к концу апреля», — говорится в публикации.

У тех, кто не смог предоставить документ, начали отзывать лицензии на работу врачами в стране.

По данным издания, с начала мая региональные медицинские палаты отозвали такие лицензии у 208 медицинских работников. В больницах Польши, как указывает газета, в данный момент наблюдается нехватка персонала.

Председатель Высшего медицинского совета Польши Лукаш Янковский заявил, что складывающаяся ситуация затронет тысячи иностранных врачей. По его словам, чаще всего это именно врачи с Украины. Аннулирование лицензий иностранных медработников может создать проблемы для областных больниц, которые решали проблему нехватки персонала, нанимая украинских специалистов.

Ранее в Польше ужесточили правила выплаты пособий украинским беженцам.

 
